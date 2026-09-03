Дистанцию гонок в «Формуле-1» сократят до 290 километров

Команды Формулы 1 единогласно поддержали сокращение гоночной дистанции на 5%, которое начнёт действовать с сезона 2027 года. Как сообщает итальянское издание Auto Racer, решение принято в связи с будущими изменениями в силовых установках и повышением роли двигателя внутреннего сгорания.

В воскресных гонках средняя длина дистанции уменьшится с нынешних 305 километров до 290 километров. Этап в Монако станет исключением: протяжённость гонки по улицам княжества останется прежней, поскольку специфика трассы обеспечивает значительно меньший расход топлива.

Изменение связано с планируемым ростом мощности двигателя внутреннего сгорания в 2027-м. Одновременно увеличится и расход топлива. При этом команды не собирались заново проектировать машины, созданные в соответствии с регламентом 2026 года.

Установка топливных баков большего объёма потребовала бы переработки шасси и компоновки машин, что повлекло бы значительные дополнительные расходы. Сокращение гоночной дистанции на 5% позволяет решить проблему более простым способом. Команды смогут почти полностью сохранить конструкцию машин и адаптировать силовые установки без изменения топливных баков и шасси.

Помимо этого, уменьшение дистанции позволит гонщикам реже прибегать к экономии топлива и дольше использовать доступную мощность. Поэтому машины 2027 года должны быть быстрее нынешних: вклад двигателя внутреннего сгорания увеличится, а необходимость беречь топливо по ходу гонки станет менее значительной.

В итоге команды предпочли адаптировать дистанцию гонок к новым силовым установкам, отказавшись от дорогостоящей переработки конструкции машин.