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Формула-1 представила календарь сезона 2027 года

Формула 1 представила официальный календарь сезона 2027 года: 24 Гран-при в 22 странах, 10 спринтов, возвращение Турции и этапов в Португалии.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.09.2026, 12:41·3 мин
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Фото: F1news.ru

Формула 1 официально объявила календарь сезона 2027 года. В него вошли 24 Гран При в 22-х странах, а 10 этапов пройдут со спринтом.

Сезон начнётся с предсезонных тестов в Бахрейне, которые запланированы на период с 24 по 27 февраля. Первый этап состоится на трассе Сахир 12-14 марта, после чего чемпионат переместится в Саудовскую Аравию. В апреле гонки примут Австралия, Япония и Китай.

В мае пройдут два североамериканских этапа — в Майами и Канаде. Европейская часть сезона начнётся в первый уик-энд июня в Монако. Затем Формула 1 вернётся в Португалию, после чего последуют этапы в Великобритании, Австрии, Бельгии и Венгрии. После этого наступит традиционный августовский перерыв.

Борьба продолжится в первый уик-энд сентября в Италии. Далее состоятся Гран При Испании, Азербайджана и Турции. Турция вернётся в календарь после многолетнего перерыва, однако трасса в Стамбуле ещё должна пройти омологацию FIA.

Затем Формула 1 отправится в Сингапур. После этого чемпионат проведёт четыре этапа в Северной и Южной Америке — в США, Мексике, Бразилии и Лас-Вегасе. Сезон завершится двумя декабрьскими гонками в Катаре и Абу-Даби.

Как и ожидалось, в 2027-м 10 этапов будут проведены в спринтерском формате. В их число вошли Бахрейн, Австралия, Япония, Канада, Монако, Великобритания, Италия, Бразилия, Катар и Абу-Даби. Календарь уже утвердил Всемирный совет FIA.

Официальный календарь сезона Формулы 1 2027 года

ДатаМесто проведенияТрасса
12-14 мартаБахрейн (спринт)Сахир
19-21 мартаСаудовская АравияДжидда
02-04 апреляАвстралия (спринт)Мельбурн
09-11 апреляЯпония (спринт)Сузука
16-18 апреляКитайШанхай
30 апреля - 02 маяСШАМайами
21-23 маяКанада (спринт)Монреаль
04-06 июняМонако (спринт)Монако
18-20 июняПортугалияПортимао
02-04 июляВеликобритания (спринт)Сильверстоун
09-11 июляАвстрияШпильберг
23-25 июляБельгияСпа
30 июля - 1 августаВенгрияБудапешт
03-05 сентябряИталия (спринт)Монца
10-12 сентябряИспанияМадрид
24-26 сентябряАзербайджанБаку
01-03 октябряТурцияСтамбул*
08-10 октябряСингапурСингапур
22-24 октябряСШАОстин
29-31 октябряМексикаМехико
05-07 ноябряБразилия (спринт)Сан-Паулу
18-20 ноябряСШАЛас-Вегас
03-05 декабряКатар (спринт)Лосаил
10-12 декабряАбу-Даби (спринт)Яс-Марина

    • требуется омологация трассы

Новость дополняется

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Стефано Доменикали (79)FIA (562)

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