Формула-1 представила календарь сезона 2027 года

Формула 1 официально объявила календарь сезона 2027 года. В него вошли 24 Гран При в 22-х странах, а 10 этапов пройдут со спринтом.
Сезон начнётся с предсезонных тестов в Бахрейне, которые запланированы на период с 24 по 27 февраля. Первый этап состоится на трассе Сахир 12-14 марта, после чего чемпионат переместится в Саудовскую Аравию. В апреле гонки примут Австралия, Япония и Китай.
В мае пройдут два североамериканских этапа — в Майами и Канаде. Европейская часть сезона начнётся в первый уик-энд июня в Монако. Затем Формула 1 вернётся в Португалию, после чего последуют этапы в Великобритании, Австрии, Бельгии и Венгрии. После этого наступит традиционный августовский перерыв.
Борьба продолжится в первый уик-энд сентября в Италии. Далее состоятся Гран При Испании, Азербайджана и Турции. Турция вернётся в календарь после многолетнего перерыва, однако трасса в Стамбуле ещё должна пройти омологацию FIA.
Затем Формула 1 отправится в Сингапур. После этого чемпионат проведёт четыре этапа в Северной и Южной Америке — в США, Мексике, Бразилии и Лас-Вегасе. Сезон завершится двумя декабрьскими гонками в Катаре и Абу-Даби.
Как и ожидалось, в 2027-м 10 этапов будут проведены в спринтерском формате. В их число вошли Бахрейн, Австралия, Япония, Канада, Монако, Великобритания, Италия, Бразилия, Катар и Абу-Даби. Календарь уже утвердил Всемирный совет FIA.
Официальный календарь сезона Формулы 1 2027 года
|Дата
|Место проведения
|Трасса
|12-14 марта
|Бахрейн (спринт)
|Сахир
|19-21 марта
|Саудовская Аравия
|Джидда
|02-04 апреля
|Австралия (спринт)
|Мельбурн
|09-11 апреля
|Япония (спринт)
|Сузука
|16-18 апреля
|Китай
|Шанхай
|30 апреля - 02 мая
|США
|Майами
|21-23 мая
|Канада (спринт)
|Монреаль
|04-06 июня
|Монако (спринт)
|Монако
|18-20 июня
|Португалия
|Портимао
|02-04 июля
|Великобритания (спринт)
|Сильверстоун
|09-11 июля
|Австрия
|Шпильберг
|23-25 июля
|Бельгия
|Спа
|30 июля - 1 августа
|Венгрия
|Будапешт
|03-05 сентября
|Италия (спринт)
|Монца
|10-12 сентября
|Испания
|Мадрид
|24-26 сентября
|Азербайджан
|Баку
|01-03 октября
|Турция
|Стамбул*
|08-10 октября
|Сингапур
|Сингапур
|22-24 октября
|США
|Остин
|29-31 октября
|Мексика
|Мехико
|05-07 ноября
|Бразилия (спринт)
|Сан-Паулу
|18-20 ноября
|США
|Лас-Вегас
|03-05 декабря
|Катар (спринт)
|Лосаил
|10-12 декабря
|Абу-Даби (спринт)
|Яс-Марина
- требуется омологация трассы
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