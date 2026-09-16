Формула-1 представила календарь сезона 2027 года

Формула 1 официально объявила календарь сезона 2027 года. В него вошли 24 Гран При в 22-х странах, а 10 этапов пройдут со спринтом.

Сезон начнётся с предсезонных тестов в Бахрейне, которые запланированы на период с 24 по 27 февраля. Первый этап состоится на трассе Сахир 12-14 марта, после чего чемпионат переместится в Саудовскую Аравию. В апреле гонки примут Австралия, Япония и Китай.

В мае пройдут два североамериканских этапа — в Майами и Канаде. Европейская часть сезона начнётся в первый уик-энд июня в Монако. Затем Формула 1 вернётся в Португалию, после чего последуют этапы в Великобритании, Австрии, Бельгии и Венгрии. После этого наступит традиционный августовский перерыв.

Борьба продолжится в первый уик-энд сентября в Италии. Далее состоятся Гран При Испании, Азербайджана и Турции. Турция вернётся в календарь после многолетнего перерыва, однако трасса в Стамбуле ещё должна пройти омологацию FIA.

Затем Формула 1 отправится в Сингапур. После этого чемпионат проведёт четыре этапа в Северной и Южной Америке — в США, Мексике, Бразилии и Лас-Вегасе. Сезон завершится двумя декабрьскими гонками в Катаре и Абу-Даби.

Как и ожидалось, в 2027-м 10 этапов будут проведены в спринтерском формате. В их число вошли Бахрейн, Австралия, Япония, Канада, Монако, Великобритания, Италия, Бразилия, Катар и Абу-Даби. Календарь уже утвердил Всемирный совет FIA.

Официальный календарь сезона Формулы 1 2027 года

Дата Место проведения Трасса 12-14 марта Бахрейн (спринт) Сахир 19-21 марта Саудовская Аравия Джидда 02-04 апреля Австралия (спринт) Мельбурн 09-11 апреля Япония (спринт) Сузука 16-18 апреля Китай Шанхай 30 апреля - 02 мая США Майами 21-23 мая Канада (спринт) Монреаль 04-06 июня Монако (спринт) Монако 18-20 июня Португалия Портимао 02-04 июля Великобритания (спринт) Сильверстоун 09-11 июля Австрия Шпильберг 23-25 июля Бельгия Спа 30 июля - 1 августа Венгрия Будапешт 03-05 сентября Италия (спринт) Монца 10-12 сентября Испания Мадрид 24-26 сентября Азербайджан Баку 01-03 октября Турция Стамбул* 08-10 октября Сингапур Сингапур 22-24 октября США Остин 29-31 октября Мексика Мехико 05-07 ноября Бразилия (спринт) Сан-Паулу 18-20 ноября США Лас-Вегас 03-05 декабря Катар (спринт) Лосаил 10-12 декабря Абу-Даби (спринт) Яс-Марина

требуется омологация трассы



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