В Формуле 1 не рассматривают возможность поиска альтернатив Бахрейну и Джидде

Руководство Формулы 1 не рассматривает возможность поиска альтернативных трасс на случай отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии. Об этом информирует Sky News, уточняя, что окончательное решение по проведению Гран При Бахрейна и Саудовской Аравии должны принять до 20 марта.

Если этапы на автодромах Сахир и Джидда не состоятся, количество гонок в календаре чемпионата снизится с 24 до 22. Это приведёт к значительному перерыву в соревнованиях: между Гран При Японии, который пройдёт с 27 по 29 марта, и этапом в Майами, запланированным на период с 1 по 3 мая, организаторы вынуждены будут объявить пятинедельный перерыв.

Обсуждаемые ранее варианты замены отменённых этапов на гонки в Имоле или Портимао не соответствуют срокам -- подготовиться к таким мероприятиям за оставшееся время невозможно. Также не рассматривается возможность проведения второго Гран При подряд в Сузуке.

Глава Формулы 1 Стефано Доменикали подчеркнул приоритет безопасности всех участников и сотрудников. В эфире Sky Sports он отметил: «Наш подход в первую очередь направлен на обеспечение безопасности всех заинтересованных сторон, сотрудников и самих организаторов. Сегодня мы не хотим делать никаких заявлений, потому что ситуация развивается, и у нас ещё есть время принять правильное решение. Это решение будет принято совместно».

Доменикали добавил, что турнир столкнулся с чередой сложных событий: «Мы хотим сохранять спокойствие и уверенность, чтобы у нас было достаточно времени для принятия правильного решения, как мы это делали в прошлом».

Глава Формулы 1 отметил, что прошедшая неделя оказалась крайне напряжённой. Отмена шинных тестов Pirelli в Дубае и Бахрейне, посещение сотрудников в Дохе, сложности с бронированием транзитных рейсов через ближневосточные аэропорты -- всё это значительно усложнило логистику чемпионата. По его словам, огромную роль в решении этих вопросов сыграла поддержка властей. На фоне всех трудностей участие Формулы 1 в этапе в Австралии стало важным достижением.

Стефано Доменикали также напомнил о масштабах передвижения участников: «Люди иногда думают, что в команде работает всего 30 или 40 человек. Но с Формулой 1 по всему миру перемещается 3000 человек, и организация перевозок – огромная задача».