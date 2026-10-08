FIA завершила расследование «сбоя в Сепанге»

В FIA завершили расследование обстоятельств, из-за которых перед стартом Гран При Бахрейна в Малайзии потребовалось срочно обновить программное обеспечение силовой установки.

В ходе анализа специалисты рассмотрели несколько основных вопросов:

точную причину потери мощности у ряда машин на формировочном круге;

- способы снизить риск повторения подобных неисправностей;

- дальнейшее управление настройками силовой установки во время дождя, включая ограничение энергопотребления;

- выводы, сделанные на основании данных, представленных командами и производителями силовых установок.

Анализ показал, что на некоторых машинах при работе двигателя на низких оборотах на отдельных участках трассы была зафиксирована более значительная, чем предполагалось изначально, потеря мощности после команды снизить её на 250 кВт. Восстановить мощность на этих участках не удалось.

Если в Сингапуре установятся аналогичные погодные условия, будет вновь применена та же версия программного обеспечения двигателя, которая использовалась в Малайзии. Кроме того, 25 октября, к Гран При США, планируется выпустить очередное обновление программного обеспечения для дождливой погоды.

По итогам анализа рекомендовано усилить тестирование программного обеспечения с учётом ограниченных возможностей для проведения испытаний. Это необходимо для обеспечения его максимально высокой надёжности.

Вместе с командами и производителями силовых установок FIA продолжит расширять возможности тестирования и проверки программного обеспечения силовых установок. Работа будет проводиться посредством независимой оценки и обмена общей обратной связью, включая сведения от поставщика стандартного электронного блока управления ECU.

В FIA также решили прокомментировать заявления о том, что программное обеспечение не проходило испытаний до внедрения. До его использования команды и производители силовых установок тестировали систему на симуляторах, а затем проверили её в реальных условиях во время первой сессии свободных заездов Гран При Бельгии и Гран При Нидерландов.

В день гонки в Сепанге установка и интеграция программного обеспечения проходили в следующем порядке:

15:45: после двух прогревочных кругов процедура старта гонки была приостановлена из-за проблем с потерей мощности у некоторых машин.

15:50: в течение пяти минут после приостановки техническая команда FIA установила причину неисправности и выпустила обновлённую версию программного обеспечения силовой установки, призванную устранить проблему.

16:03: через 18 минут после приостановки FIA направила командам дополнительные технические рекомендации и разъяснения по установке и использованию обновлённой версии программного обеспечения.

16:20: команды и производители силовых установок завершили интеграцию. Примерно через 20 минут все участники были готовы к старту гонки.

16:22: был дан сигнал о начале 10-минутного отсчёта до старта гонки.

16:33: машины покинули пит-лейн для проведения стартовой процедуры.

FIA выразила благодарность всем заинтересованным сторонам — командам, производителям силовых установок и технической группе FIA — за проделанную работу и оперативные действия. Совместные усилия позволили выявить неисправность и устранить её последствия, благодаря чему гонка прошла в безопасных условиях.