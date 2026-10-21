В FIA запретят замену колёсных дисков после квалификации

Команды стремятся получить максимальное преимущество в каждой сессии, что неизбежно ведёт к увеличению расходов. FIA пытается по возможности сдерживать этот процесс.

В обновлённом регламенте на сезон 2027 года появился запрет на использование колёсных дисков разных спецификаций в квалификации и гонке. Диски вошли в перечень элементов, которые в условиях закрытого парка разрешено заменять только на аналогичные.

В этом году команды экспериментировали с конструкцией дисков, стремясь оптимизировать температуру шин. С одними вариантами шины быстрее прогревались в квалификации, тогда как другие позволяли им дольше сохранять ресурс в гонке. Опасаясь роста расходов в этой сфере, FIA ввела ограничения.