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В FIA запретят замену колёсных дисков после квалификации

FIA запретила командам Формулы-1 использовать колёсные диски разных спецификаций в квалификации и гонке сезона-2027, чтобы сдержать рост расходов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.10.2026, 16:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команды стремятся получить максимальное преимущество в каждой сессии, что неизбежно ведёт к увеличению расходов. FIA пытается по возможности сдерживать этот процесс.

В обновлённом регламенте на сезон 2027 года появился запрет на использование колёсных дисков разных спецификаций в квалификации и гонке. Диски вошли в перечень элементов, которые в условиях закрытого парка разрешено заменять только на аналогичные.

В этом году команды экспериментировали с конструкцией дисков, стремясь оптимизировать температуру шин. С одними вариантами шины быстрее прогревались в квалификации, тогда как другие позволяли им дольше сохранять ресурс в гонке. Опасаясь роста расходов в этой сфере, FIA ввела ограничения.

Источник

FIA (589)

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