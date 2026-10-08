FIA предупредила о жаркой погоде

Перед стартом гоночного уик-энда в Сингапуре FIA направила командам официальное предупреждение из-за жаркой погоды. Согласно прогнозу, температура воздуха во все три дня будет выше +30 градусов.

«В соответствии со статьей B1.5.10 регламента Формулы 1, получив прогноз от официальной метеорологической службы, согласно которому индекс жары на данном этапе превысит +31C в любой момент уик-энда, объявляется опасность высокой температуры», – говорится в опубликованном документе FIA.

В частности, это разрешает командам применять охлаждающие жилеты для гонщиков.