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FIA предупредила о жаркой погоде

FIA объявила опасность высокой температуры на Гран-при Сингапура: из-за жары выше +30 °C командам разрешили использовать охлаждающие жилеты для пилотов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.10.2026, 08:43·1 мин
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Фото: F1news.ru

Перед стартом гоночного уик-энда в Сингапуре FIA направила командам официальное предупреждение из-за жаркой погоды. Согласно прогнозу, температура воздуха во все три дня будет выше +30 градусов.

«В соответствии со статьей B1.5.10 регламента Формулы 1, получив прогноз от официальной метеорологической службы, согласно которому индекс жары на данном этапе превысит +31C в любой момент уик-энда, объявляется опасность высокой температуры», – говорится в опубликованном документе FIA.

В частности, это разрешает командам применять охлаждающие жилеты для гонщиков.

Источник

FIA (577)

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