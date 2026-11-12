В FIA сотрудникам разрешили не посещать этапы в Катаре и Абу-Даби

FIA разрешила сотрудникам отказаться от поездки на заключительные этапы сезона Формулы 1 в Катаре и Абу-Даби, если они считают, что это может угрожать их безопасности. В таком случае их заменят специалисты федерации, готовые отправиться на Ближний Восток.

Ранее Mercedes и Ferrari заявили, что будут учитывать пожелания работников при принятии решений о поездках на гонки в Катаре и Абу-Даби. Руководитель Mercedes Тото Вольфф на Гран При Сан-Паулу подтвердил, что команда не принуждает сотрудников участвовать в этих этапах.

«Если кто-то не хочет ехать или не чувствует себя спокойно во время такой поездки, я отнесусь к этому с пониманием», – подтвердил Вольфф. По его словам, пока никто из сотрудников Mercedes не обращался к нему с подобной просьбой.

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр также отметил, что команда с пониманием воспримет решение любого сотрудника отказаться от поездки.

В FIA пока не уточнили, сколько сотрудников воспользовались возможностью не отправляться на эти этапы.