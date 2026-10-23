В FIA рассчитывают уменьшить массу автомобилей на 80 кг

Сезон 2026 года ещё продолжается, однако в Формуле 1 уже обсуждают возможное возвращение двигателей V8. О такой перспективе недавно вновь говорил президент FIA Мохаммед бен Сулайем. Одновременно рассматривается возможность существенного уменьшения веса болидов.

В настоящее время минимально допустимая масса машины составляет 768 кг. По оценке экспертов федерации, автомобили следующего поколения могут стать примерно на 80 кг легче, и такая цель выглядит достижимой.

Специалисты отмечают, что за последние два десятилетия болиды прибавили около 200 кг. При этом лишь 40 кг связаны с решениями, направленными на повышение безопасности. В эту прибавку входят система Halo, усиление боковин шасси и специальные структурные элементы, поглощающие энергию при столкновениях.

Снижение массы планируется обеспечить сразу в трёх ключевых направлениях. Одним из них станет уменьшение веса силовых установок.

«Мы намерены значительно уменьшить давление наддува, – поделился в интервью The Race Николас Томбасис, директор FIA по гонкам на одноместных машинах. – Это позволит снизить давление внутри двигателя и уменьшить размеры турбонагнетателя. Планируем существенно упростить конструкцию впускных и выпускных систем двигателя, поскольку сейчас это очень сложная система коллекторов, напоминающая спагетти.

Системы отвода выхлопных газов тоже настраиваются с учётом их длины, поэтому мы планируем сделать их короче и намного проще. Батареи в силовых установках останутся в будущем, но станут меньше, соответственно, мотор-генератор MGU-K также станет меньше. Если он уменьшится в размерах, то, вероятно, его можно будет крепить на одной из сторон двигателя, и это тоже сделает компоновку в целом более компактной.

Если говорить о габаритах шасси, то к тому, какими они были в 2021 году, мы не вернёмся, и о 13-дюймовых колёсах речь не идёт, но всё-таки размеры машин станут немного меньше».

Упоминание колёс связано с переходом от 13-дюймовых шин к 18-дюймовым, который состоялся в 2022 году. Только из-за этого изменения масса машины выросла примерно на 25 кг.

Третья мера предполагает отказ от некоторых компонентов, которые сегодня используются для дополнительного усиления шасси. Кроме того, часть тяжёлых и громоздких элементов аэродинамического обвеса можно будет сделать меньше и легче.

«Только за счёт снижения веса машины смогут проходить круги примерно на две с половиной секунды быстрее, – добавил Томбасис. – Следовательно, мы сможем уменьшить размеры аэродинамического обвеса, снизить аэродинамическую нагрузку, и это будет способствовать более эффективной работе шин.

Когда мы реализуем весь этот комплекс мер, то вполне можем сделать вес меньше 700 кг. При этом мы понимаем: в ходе дискуссий выяснится, что в ряде областей возможны какие-то минусы – значит, предстоит пойти на определённые компромиссы».

Томбасис также заявил, что возвращение дозаправок во время гонок окончательно исключено из планов, несмотря на предстоящий переход к менее экономичным двигателям V8. Причинами такого решения являются не только вопросы безопасности и возможный рост затрат. Команды категорически выступают против дозаправок, поскольку считают, что они снизят зрелищность гонок.

Развивая эту тему, он сказал: «Мы обсуждаем различные варианты, и хотя никакие окончательные решения не приняты, мы не хотим полностью отказываться от турбин. Хочется, чтобы двигатели оставались эффективными. Если будет повышаться мощность двигателей внутреннего сгорания, это приведёт к увеличению расхода топлива, однако этот рост не будет гигантским.

Нам представляется, что экономия, достигнутая за счёт всех остальных мер, однозначно перевесит увеличение расхода топлива. Вероятно, машинам потребуется на 20, возможно 25 кг больше топлива, но если при этом на старте гонки они станут легче, скажем, на 80 кг, то это уже будет намного лучше».

FIA продолжает обсуждать переход на новый технический регламент с командами, автопроизводителями и гонщиками. Изменения должны вступить в силу не позднее 2031 года. При этом одним из главных уроков текущего сезона стало понимание, что действующий регламент получился слишком сложным из-за чрезмерного влияния автоконцернов на его разработку. Тем не менее мнение участников чемпионата по-прежнему необходимо учитывать.

«Они всегда будут жаловаться, но тем не менее прислушиваться к ним важно, – заявил на этой неделе Мохаммед бен Сулайем, президент FIA. – Нельзя их просто игнорировать и говорить: «Нет, мы вас не слушаем, вы получите то, что получите».

Пилотировать машины предстоит гонщикам, поэтому ещё важнее учитывать их мнение».

Президент федерации рассчитывает, что основные очертания нового регламента станут более-менее конкретными уже через несколько месяцев, после того как FIA соберёт позиции всех команд и производителей силовых установок. При этом он надеется, что перейти на эти правила удастся уже в 2030 году.