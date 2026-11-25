FIA объявила итоги проверки соблюдения бюджетных ограничений в сезоне 2025 года. Девять команд прошли процедуру без замечаний, тогда как у двух участников выявили небольшие нарушения.

Рассмотрение представленных документов заняло почти восемь месяцев. Специалисты учитывали сложность финансового регламента, а также оценивали технические аспекты и расходы команд Формулы 1 и производителей силовых установок на разработку.

В FIA отметили, что команды и производители силовых установок в полном объёме содействовали проверке и предоставили необходимые сведения, действуя в духе доброй воли и сотрудничества.

По итогам процедуры деятельность девяти команд признали соответствующей финансовому регламенту. Нарушения зафиксировали у Alpine и Williams.

Alpine не превысила установленный лимит, однако допустила процедурные нарушения. Williams превысила лимит на 627 000 фунтов, что составило 0,48%. Команду оштрафовали, а также сократили для неё на 1,5% доступное время тестов в аэродинамической трубе и CFD-моделирования в течение следующих 12 месяцев.

Все пять производителей силовых установок соблюдали требования регламента.