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В FIA призвали гонщиков вести себя спокойнее во время тренировок

Ферстаппен и Лоусон получили штрафы после столкновения на тренировке в Мехико: стюарды наказали обоих потерей одного места на старте и штрафным баллом.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.11.2026, 14:12·1 мин
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Фото: F1news.ru

После столкновения Макса Ферстаппена и Лиама Лоусона на пятничной тренировке стюарды наказали обоих гонщиков одним штрафным баллом и потерей одного места на старте. В эфире Sky Sport F1 причины решения объяснил бывший гонщик Формулы 1 и эксперт канала Карун Чандхок.

Карун Чандхок: «В прошлом гонщиков не наказывали за инциденты во время тренировок. Но утром в пятницу в Мехико стюарды во время брифинга сказали менеджерам команд: «Попросите своих пилотов вести себя прилично на тренировках».

В последнее время инцидентов стало слишком много, например, в Остине между Леклером и Расселлом. Стюарды сказали: «Смотрите, мы начнем наказывать тех, кто на тренировках не ведет себя должным образом».

Именно поэтому Макс и Лиам были оштрафованы потерей одного места на старте. По сути, они оба сыграли свою роль в этом инциденте, который был совершенно лишним. И получили ответ от стюардов».

Источник

FIA (600)

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