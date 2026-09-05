В FIA подтвердили замену двигателя на болиде Лоусона

FIA официально сообщила о замене ряда компонентов силовой установки на машине №30 — RB22 Лиама Лоусона.

Согласно документу, опубликованному перед квалификацией в Монце, на автомобиле команды Red Bull Racing заменили шестой по счёту двигатель внутреннего сгорания (ДВС), а также турбину, выхлопную систему, мотор-генератор MGU-K и периферийный элемент силовой установки.

Все эти изменения неизбежно повлекут за собой штраф и потерю стартовых позиций. Окончательное решение дирекция гонки объявит позже.