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В FIA подтвердили замену двигателя на болиде Лоусона

FIA подтвердила замену шестого ДВС, турбины, выхлопной системы и MGU-K на машине Лиама Лоусона перед квалификацией Гран-при Италии в Монце с последующим штрафом.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.09.2026, 17:23·1 мин
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Фото: F1news.ru

FIA официально сообщила о замене ряда компонентов силовой установки на машине №30 — RB22 Лиама Лоусона.

Согласно документу, опубликованному перед квалификацией в Монце, на автомобиле команды Red Bull Racing заменили шестой по счёту двигатель внутреннего сгорания (ДВС), а также турбину, выхлопную систему, мотор-генератор MGU-K и периферийный элемент силовой установки.

Все эти изменения неизбежно повлекут за собой штраф и потерю стартовых позиций. Окончательное решение дирекция гонки объявит позже.

Источник

Лиам Лоусон (220)Red Bull Racing (1027)

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