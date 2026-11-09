В FIA отменят возрастные ограничения для руководителей

Полгода назад президент FIA Мохаммед бен Сулайем добился изменения устава организации через голосование Генеральной ассамблеи. Поправки отменили ограничение на число президентских сроков для одного человека и разрешили неограниченное переизбрание.

Теперь Сулайем предлагает отменить возрастные ограничения для лиц, занимающих руководящие должности в FIA. Голосование состоится на Генеральной ассамблее FIA в декабре. При этом нет сомнений, что инициатива будет одобрена.

Критики считают, что этот шаг направлен на обеспечение Сулайему возможности пожизненно оставаться президентом FIA.

Возрастное ограничение появилось во время первого президентского срока Сулайема. Это решение было тактическим ходом, призванным не допустить выдвижения Дэвида Ричардса на президентских выборах 2025 года.