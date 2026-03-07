FIA отменила собственное решение об отмене четвертой зоны DRS

В Международной автомобильной федерации (FIA) внесли изменения в собственное решение касательно использования режима Straight Mode (SM) между 8-м и 9-м поворотами трассы в Альберт-парке. Изначально планировалось отменить предписание использовать этот режим, однако после обсуждений с гонщиками и командами федерация решила оставить всё без изменений.

Режим SM активирует подвижные элементы переднего и заднего крыльев автомобилей последнего поколения. В результате аэродинамическое сопротивление воздуха и прижимная сила снижаются, что позволяет повысить максимальную скорость на определённых участках трассы. На автодроме в Австралии таких зон предусмотрено пять, включая отрезок после 8-го поворота, который сложно назвать прямым участком.

В ходе пятничного брифинга некоторые пилоты выразили обеспокоенность тем, что при использовании режима SM на данном отрезке прижимная сила снижается настолько, что увеличивается риск потери контроля над машиной перед 9-м поворотом. Особенно опасным этот участок становится при движении в плотном трафике.

Проанализировав данные, собранные на пятничных тренировках, FIA в одностороннем порядке решила отменить использование SM в этой зоне начиная с субботы. Однако это решение вызвало критику со стороны ряда команд, в результате чего федерация вернула прежние правила — как минимум на сегодняшний день ситуация осталась без изменений.

Руководитель McLaren Андреа Стелла в эфире Sky Sports подтвердил: «Со стороны федерации это была работа, связанная с подготовкой к любым сценариям. Но теперь решение отменено, и всё останется так, как было вчера. Думаю, в федерации просто занимаются сбором информации, и это хорошо. Они проанализировали ситуацию – возможно, также возникло некоторое непонимание, хотя проблема не настолько серьёзная. На самом деле число команд и гонщиков, которые поддерживали это решение, было не таким уж большим».

Перед началом третьей тренировки участникам Гран При Австралии сообщили новую информацию. В сообщении говорится: «После изучения реакции команд и гонщиков, полученной в последний час, а также после проведения дополнительного анализа, проведённого командами, решение отменить зону SM №4 в Альберт-парке было аннулировано».

FIA уточнила, что решение вступает в силу немедленно. Это означает, что во время третьей тренировки зона SM будет использоваться как обычно, а после завершения сессии ожидается дополнительный анализ ситуации.