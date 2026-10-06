В FIA назвали причину сбоя в Сепанге

В FIA рассказали, из-за чего произошёл программный сбой, приведший к остановке нескольких машин на прогревочном круге Гран При Бахрейна в Малайзии. Также специалисты объяснили, почему установить причину неполадки до гонки в Сепанге не удалось.

Из-за дождя перед стартом гонщики должны были проехать два круга за автомобилем безопасности, чтобы оценить состояние трассы. Но проблемы появились уже на первом круге. Стартовавший с поула Макс Ферстаппен резко сбросил скорость и сообщил, что машина не разгоняется. Вскоре на трассе остановился Льюис Хэмилтон, а затем неполадки возникли у Эстебана Окона и Валттери Боттаса.

В Ferrari сообщили Хэмилтону по радио, что причиной стал сбой программного обеспечения силовой установки. Стартовую процедуру приостановили, после чего машины вернулись на пит-лейн. Специалисты FIA быстро нашли решение и установили обновлённую версию программного обеспечения на все 22 машины.

Как пояснили в FIA, проблема была связана с режимом работы силовой установки на мокрой трассе. Его используют все команды и производители двигателей. При таком режиме на отдельных участках трассы доступная мощность уменьшается с 350 до 250 кВт.

Сбой произошёл, когда машины за автомобилем безопасности двигались на небольшой скорости перед медленным левым девятым поворотом, расположенным на подъёме. Именно такое сочетание условий впервые привело к программной ошибке.

До этапа в Сепанге команды не применяли этот режим в условиях гонки. Единичные заезды на мокрой трассе, включая работу Racing Bulls в Сузуке и Ferrari во Фьорано во время тестов Pirelli, а также короткие серии кругов на предсезонных тестах, не помогли обнаружить проблему.

Директор FIA по гонкам на одноместных машинах Николас Томбасис объяснил ситуацию следующим образом: