В FIA назвали причину сбоя в Сепанге

В FIA рассказали, из-за чего произошёл программный сбой, приведший к остановке нескольких машин на прогревочном круге Гран При Бахрейна в Малайзии. Также специалисты объяснили, почему установить причину неполадки до гонки в Сепанге не удалось.
Из-за дождя перед стартом гонщики должны были проехать два круга за автомобилем безопасности, чтобы оценить состояние трассы. Но проблемы появились уже на первом круге. Стартовавший с поула Макс Ферстаппен резко сбросил скорость и сообщил, что машина не разгоняется. Вскоре на трассе остановился Льюис Хэмилтон, а затем неполадки возникли у Эстебана Окона и Валттери Боттаса.
В Ferrari сообщили Хэмилтону по радио, что причиной стал сбой программного обеспечения силовой установки. Стартовую процедуру приостановили, после чего машины вернулись на пит-лейн. Специалисты FIA быстро нашли решение и установили обновлённую версию программного обеспечения на все 22 машины.
Как пояснили в FIA, проблема была связана с режимом работы силовой установки на мокрой трассе. Его используют все команды и производители двигателей. При таком режиме на отдельных участках трассы доступная мощность уменьшается с 350 до 250 кВт.
Сбой произошёл, когда машины за автомобилем безопасности двигались на небольшой скорости перед медленным левым девятым поворотом, расположенным на подъёме. Именно такое сочетание условий впервые привело к программной ошибке.
До этапа в Сепанге команды не применяли этот режим в условиях гонки. Единичные заезды на мокрой трассе, включая работу Racing Bulls в Сузуке и Ferrari во Фьорано во время тестов Pirelli, а также короткие серии кругов на предсезонных тестах, не помогли обнаружить проблему.
Директор FIA по гонкам на одноместных машинах Николас Томбасис объяснил ситуацию следующим образом:
«Причиной сбоя стало сочетание факторов, в частности, очень низкой скорости, которая была гораздо ниже той, на которой машины обычно едут во время тестов. Именно это и привело к сбою. Не думаю, что тесты вообще помогли бы нам вовремя обнаружить проблему.
Нужно тщательнее тестировать программное обеспечение. Не знаю, хорошо это или плохо, но в этом году гонки проходили в условия очень хорошей погоды, поэтому проблема и проявилась настолько поздно.
Любой программный сбой возникает из-за ошибки. Я не знаю ни одного программного обеспечения, в котором не было бы ошибок и обновлений. Конечно, хотелось бы заранее предусмотреть подобные ситуации, но иногда определённое сочетание обстоятельств невозможно предугадать, и именно оно приводит к проблеме.
После каждой гонки мы проводим подробный разбор и выявляем наиболее серьёзные проблемы. Очевидно, эта проблема была одной из самых критичных, поэтому нужно сделать всё, чтобы она не повторилась.
Могу ли я гарантировать, что такое больше никогда не повторится? Именно эта конкретная проблема да, не повторится. Но гарантировать, что больше не возникнет вообще никаких проблем, я не могу. Разумеется, мы сделаем всё возможное, чтобы этого избежать».