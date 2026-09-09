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В FIA не будут торопиться отменять этапы

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем заявил, что этапы Формулы-1 в Катаре и ОАЭ пока готовятся по плану, но безопасность участников остается приоритетом.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.09.2026, 11:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

На фоне кризиса на Ближнем Востоке окончательные планы по проведению оставшихся этапов сезона пока не определены. Этапы в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах могут отменить, однако президент FIA Мохаммед бен Сулайем призвал не торопиться с таким решением.

Мохаммед бен Сулайем: «Пока всё идёт по плану, подготовка продолжается. Мы не будем ничего менять, если не возникнет необходимости.

Поскольку я родом из этого региона, я не могу просто сказать: «Всё, мы отменяем», а затем отменить мероприятие. Мы не станем спешить.

Можем ли мы позволить нашим людям, нашим сотрудникам, гонщикам или командам подвергаться риску? Нет, конечно, нет. Мы этого не допустим. Но важно прислушаться к правительству и местным промоутерам».

Источник

FIA (556)

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