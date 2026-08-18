В FIA отказались запрещать «макарену»

Ранее сообщалось, что FIA запросила у Red Bull Racing и Ferrari дополнительную информацию после двух отказов вращающегося элемента заднего антикрыла на машине Макса Ферстаппена. Технические службы федерации провели необходимые исследования и решили сохранить это решение.

Директор FIA по гонкам на одноместных машинах Николас Томбасис уведомил команды, что «макарена» может продолжать работать.

Николас Томбасис: «Когда эта конструкция появилась впервые, мы захотели убедиться в её безопасности по разным показателям. Для многих сложных систем инженерные группы проводят так называемый анализ FMEA — то есть анализ видов и последствий отказов.

Прежде всего мы хотели исключить последствий отказа гидравлической системы, когда крыло остаётся открытым и не может вернуться в закрытое положение. Важно было убедиться, что переключение будет достаточно быстрым, чтобы переходный процесс не мог привести к потере стабильности машины.

В результате общая концепция признана приемлемой, хотя Red Bull потребовалась некоторая дополнительная работа. Мы не запретили им использование системы, но им пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы их машина была безопасной. Я думаю, ни одна из команд не хочет видеть, как её машина попадает в аварию».