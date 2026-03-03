Главная Новости Авторынок россии В феврале на российском авторынке появилось 15 новых моделей
В феврале на российском авторынке появилось 15 новых моделей

На российском авторынке в феврале 2026 года появились 15 новых моделей: 9 легковых, включая 6 электромобилей из Китая, а также грузовики и автобусы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.03.2026, 15:22·2 мин
Фото: Autostat.ru

В феврале 2026 года российский автомобильный рынок пополнился пятнадцатью новыми моделями различных транспортных средств. К такому выводу пришли специалисты агентства «АВТОСТАТ» совместно с Объединённой Лизинговой Ассоциацией (ОЛА). По их данным, в прошлом месяце впервые вышли на российский рынок сразу 9 легковых автомобилей, одна легкая коммерческая модель (LCV), три грузовых автомобиля, а также два новых автобуса.

Специалисты обратили внимание, что в январе нынешнего года число новых моделей, официально появившихся на рынке, было чуть ниже — 13 экземпляров. В этот период аналитики зафиксировали 7 новых легковых автомобилей, 4 легких коммерческих транспортных средства и 2 грузовика.

Интересно, что из 9 легковых новинок, впервые замеченных в статистике продаж по итогам февраля, шесть — электромобили из Китая. В их числе хэтчбеки Arcfox T1, Changan Qiyuan A06, Dongfeng Nammi 01, MG 4, а также кроссовер OMODA E5 и минивэн Ruichi R5. К тому же, в перечень новых моделей вошли два отечественных кроссовера бренда «Москвич»: переднеприводный М70 и полноприводная версия М90. Последним участником списка стал японский субкомпактный кроссовер Nissan Magnite, производство которого налажено в Индии.

