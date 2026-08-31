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В Ferrari ожидают решения по проведению этапов в Катаре и Абу-Даби

Фредерик Вассёр призвал Формулу 1 до сентября решить судьбу этапов в Катаре и Абу-Даби: отмена гонок позволит командам перераспределить бюджет на развитие машин.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.08.2026, 13:13·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали рассчитывает, что заключительные гонки сезона пройдут в Катаре и Абу-Даби. При этом гарантии проведения этих этапов пока нет. Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр призвал как можно скорее прояснить ситуацию: отмена ближневосточных гонок могла бы позволить командам направить часть бюджета на другие цели.

Фредерик Вассёр: «С точки зрения бюджетных ограничений ситуация сложнее, чем кажется, поскольку два этапа в Катаре и Абу-Даби требуют огромных расходов.

Если мы туда не поедем, возможно, эти деньги можно будет потратить на что-то другое. Например, на развитие машины. Это касается не только нас, но и всех остальных команд. В какой-то момент придётся принять решение.

С точки зрения логистики всем командам нужно определиться до сентября, потому что нам нужно отправлять оборудование на Ближний Восток, и откладывать это решение дальше уже не получится.

Думаю, если определиться в сентябре, то времени будет достаточно, чтобы подготовиться к последним шести-семи гонкам сезона».

Источник

Ferrari (996)

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