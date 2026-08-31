В Ferrari ожидают решения по проведению этапов в Катаре и Абу-Даби

Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали рассчитывает, что заключительные гонки сезона пройдут в Катаре и Абу-Даби. При этом гарантии проведения этих этапов пока нет. Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр призвал как можно скорее прояснить ситуацию: отмена ближневосточных гонок могла бы позволить командам направить часть бюджета на другие цели.

Фредерик Вассёр: «С точки зрения бюджетных ограничений ситуация сложнее, чем кажется, поскольку два этапа в Катаре и Абу-Даби требуют огромных расходов.

Если мы туда не поедем, возможно, эти деньги можно будет потратить на что-то другое. Например, на развитие машины. Это касается не только нас, но и всех остальных команд. В какой-то момент придётся принять решение.

С точки зрения логистики всем командам нужно определиться до сентября, потому что нам нужно отправлять оборудование на Ближний Восток, и откладывать это решение дальше уже не получится.

Думаю, если определиться в сентябре, то времени будет достаточно, чтобы подготовиться к последним шести-семи гонкам сезона».