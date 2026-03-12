Ferrari представила на этапе «новое заднее антикрыло»

В четверг в Шанхае Льюис Хэмилтон подтвердил, что команда Ferrari представила нововведения для этапа чемпионата, включая инновационное вращающееся заднее антикрыло. Сообщается, что эта деталь уже прошла апробацию во время тестовых заездов.

По имеющейся информации, использование нового антикрыла при его активации способно увеличить максимальную скорость болида приблизительно на 5–8 км/ч. Такой прирост особенно важен на трассе в Шанхае, где основная прямая достигает протяженности почти 1,2 километра. Обновление даёт Ferrari дополнительные шансы успешно противостоять команде Mercedes.

Производство элементов антикрыла было завершено в кратчайшие сроки. Конструктивные компоненты для модернизации инженеры Ferrari доставили в Китай ручной кладью прямо перед гонкой.

Льюис Хэмилтон отметил: «На тестах я работал с новым антикрылом целый день, мы собрали всю необходимую информацию.»

Он добавил, что благодарен коллективу Ferrari за то, что обновление появилось на этапе в Китае, ведь изначально это не планировалось так рано. По его словам, команда проявила огромную самоотдачу, чтобы закончить проект и реализовать его в кратчайшие сроки.

Хэмилтон также подчеркнул, что именно стремление к целям, упорная работа и внедрение новых решений лежат в основе автоспорта. При этом гонщик напомнил, что в прошлом сезоне оценить потенциал команды полностью не удалось, поскольку специалисты были заняты решением возникших сложностей.