В Ferrari представили комбинезоны к Гран-при в Монце в честь Шумахера

Ferrari показала дизайн комбинезонов, в которых Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон выйдут на старт предстоящего Гран При Италии.

На домашнем этапе гонщики Скудерии будут выступать в красной экипировке. Как отмечает пресс-служба, её оттенок «вдохновлён влиянием Михаэля Шумахера на гоночный мир».

Фото: F1news.ru

На комбинезонах размещены звёзды, которые когда-то украшали шлем семикратного чемпиона мира. Кроме того, на экипировке появился фирменный логотип немецкого гонщика.

Фото: F1news.ru

На одной из студийных фотографий Ferrari Льюис Хэмилтон сидит на Ferrari SF-26, накрытой красным покрывалом. Это подтверждает, что на следующей неделе будет представлена и раскраска машин для Монцы, посвящённая Михаэлю Шумахеру.