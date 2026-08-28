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В Ferrari представили комбинезоны к Гран-при в Монце в честь Шумахера

Ferrari представила комбинезоны Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера для Гран-при Италии: красная расцветка посвящена Михаэлю Шумахеру и его наследию.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.08.2026, 11:42·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ferrari показала дизайн комбинезонов, в которых Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон выйдут на старт предстоящего Гран При Италии.

На домашнем этапе гонщики Скудерии будут выступать в красной экипировке. Как отмечает пресс-служба, её оттенок «вдохновлён влиянием Михаэля Шумахера на гоночный мир».

Льюис Хэмилтон в гоночном комбинезоне
Фото: F1news.ru

На комбинезонах размещены звёзды, которые когда-то украшали шлем семикратного чемпиона мира. Кроме того, на экипировке появился фирменный логотип немецкого гонщика.

Шарль Леклер в гоночном комбинезоне
Фото: F1news.ru

На одной из студийных фотографий Ferrari Льюис Хэмилтон сидит на Ferrari SF-26, накрытой красным покрывалом. Это подтверждает, что на следующей неделе будет представлена и раскраска машин для Монцы, посвящённая Михаэлю Шумахеру.

Льюис Хэмилтон на Ferrari SF-26
Фото: F1news.ru

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