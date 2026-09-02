В Ferrari подтвердили, что в Монце команда представит новый двигатель

Ранее сообщалось, что Ferrari подготовила обновлённый двигатель по программе ADUO к Гран При Италии. В превью этапа в Монце руководитель команды Фредерик Вассёр подтвердил: в этот уик-энд новинка появится на машинах Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона.

Фредерик Вассёр: «Монца всегда была особенным местом для Ferrari. Здорово выступать перед тифози, которые придают огромную энергию всей команде.

В этом году у итальянского этапа будет ещё и особый эмоциональный подтекст, поскольку мы чествуем Михаэля Шумахера и его наследие, которое он оставил в нашей компании. Его стремление к совершенству, внимание к деталям и вера в командную работу остаются важными ценностями Ferrari и сегодня.

Если говорить о скорости, то в этот уик-энд мы установим на машины силовые установки, обновлённые в рамках программы ADUO. Это позволит сделать шаг вперёд, а в этом сезоне, как мы знаем, всё решают даже самые небольшие улучшения.

В Монце машины работают в условиях повышенных нагрузок, а борьба в пелотоне очень плотная. Поэтому наша главная задача состоит в том, чтобы максимально хорошо провести каждый день уик-энда, начиная с пятницы. Мы хотим получить дополнительную мотивацию от поддержки наших болельщиков и ради них сильно провести уик-энд».