В Ferrari прокомментировали слухи, связанные с Фредериком Вассёром

Во время гоночного уик-энда в Баку внимание прессы привлекло интервью бывшего руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера. Он заявил о готовности возглавить Ferrari вместо Фредерика Вассёра. После этого появились сообщения о возможном увольнении Вассёра по окончанию сезона и выплате ему компенсации.

Чтобы остановить распространение подобных публикаций, Ferrari предприняла необычный шаг. Директор по коммуникациям команды Мария Конти выступила с заявлением, в котором заверила, что перестановки в руководстве команды Формулы 1 не планируются.

Мария Конти: «В последние дни всё чаще появляются различные предположения вокруг Ferrari, особенно в отношении руководства команды. Позиция Ferrari совершенно ясна и не изменилась. Мы уже приняли необходимые решения и полностью доверяем Фредерику Вассёру и его команде. Мы и дальше будем придерживаться этой позиции.

Сейчас особенно важно, чтобы команда оставалась единой и сплочённой. Все силы и внимание мы должны направить на работу.

Ferrari всегда привлекала к себе огромный интерес, и вполне естественно, что многие специалисты хотят стать частью нашей компании. Это лишь подтверждает силу Ferrari и то, что она собой представляет. Именно поэтому мы не хотим подпитывать спекуляции и не собираемся комментировать предположения, которые появляются за пределами компании

Речь не только о публикации в The Times, посвящённой Хорнеру. В целом сейчас появляется множество предположений о будущем Фредерика, поэтому ещё раз хочу подчеркнуть – мы продолжаем доверять Фредерику Вассёру и его команде. Наша позиция совершенно ясна, причём не только сейчас. Мы уже подтверждали её ранее».