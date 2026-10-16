Ferrari представила состав Гоночной академии на сезон-2027

В Ferrari утвердили состав молодёжной программы на следующий сезон. В 2027 году в Гоночной академии будут представлены восемь пилотов, которые примут участие в соревнованиях по картингу, Формуле 4, Формуле Regional, Формуле 3, Формуле 2 и женской F1 Academy.

Новыми участниками академии стали турок Алп Акcой, колумбиец Салим Ханна и голландец Даниэль Мирон.

Картинг и Формула 4

Самым младшим из трёх новичков является Даниэль Мирон. Голландец родился 7 сентября 2013 года. В следующем сезоне он перейдёт из OK-Junior в класс OK. В текущем году Мирон занял второе место в чемпионате Европы.

Ноа Бэглин и Филиппо Сала в 2027 году закончат выступления в картинге и перейдут в «формулы». Оба гонщика будут соревноваться в испанской Формуле 4.

Британец Бэглин родился в 2012 году. В новую категорию он отправится после успешного сезона: в 2026-м гонщик выиграл чемпионат Европы в классе OK. Годом ранее Бэглин стал победителем юниорского чемпионата мира.

Итальянец Сала, родившийся в 2011 года, в нынешнем сезоне также претендовал на высокие места в картинге. Он выступал в чемпионате Европы и серии Champions of the Future.

Формула Regional

Алп Акcой продолжит карьеру в европейской Формуле Regional. Турецкий гонщик родился 10 октября 2010 года в Стамбуле. В Гоночную академию Ferrari он перейдёт после дебютного сезона в «формулах».

В этом году Акcой выступал в итальянской Формуле 4 и серии Euro4. На трассах в Мизано и Поль-Рикаре он одержал три победы.

F1 Academy

Альба Ларсен продолжит выступать в женской F1 Academy. Датчанка стала участницей Гоночной академии в начале 2026 года и по ходу сезона заметно прибавила.

Первые подиумы Ларсен пришлись на этап в Зандфорте, где она дважды финишировала второй.

Формула 3

Колумбиец Салим Ханна в следующем сезоне перейдёт в Формулу 3 и проведёт там полный чемпионат. Ханна родился 20 ноября 2009 года в Барранкилье. В 2026 году он выступал в Формуле Regional и выиграл гонку в Имоле.

В Формуле 3 останется Никколо Макканьяни. В 2026-м он соревновался в Формуле 4, одержав две победы — в Мизано и Муджелло.

Формула 2

Туукка Тапонен в 2027 году поднимется в Формулу 2 и будет выступать за ART Grand Prix. Финн вернётся в команду, в составе которой провёл свой первый сезон в Формуле 3 в 2025 году.

В сезоне 2026 года Тапонен занял третье место в личном зачёте Формулы 3. На его счету одна победа и ещё два подиума.

Беганович и Камара покидают Гоночную академию

Для Дино Бегановича и Рафаэля Камары сезон 2026 станет последним в молодёжной программе Ferrari. Ранее стало известно, что в 2027 году Камара дебютирует в Формуле 1 в составе Haas.

Дино Беганович продолжит сотрудничество с Ferrari в качестве тест-пилота и резервного гонщика. Обязанности резервного пилота он будет разделять с Антонио Джовинацци.