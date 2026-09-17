Ferrari объявила о заключении нового спонсорского соглашения

В Ferrari сообщили о начале многолетнего сотрудничества с японской компанией Rakuten. С 1 января 2027 года Rakuten станет партнёром команды Формулы 1 в сфере телекоммуникаций и электронной коммерции.

Компании намерены совместно реализовывать проекты не только в Формуле 1. Rakuten сможет использовать глобальную платформу чемпионата для развития новых деловых связей, презентации технологических решений и поиска возможностей для сотрудничества в различных областях.

Лоренцо Джорджетти, коммерческий директор гоночного подразделения Ferrari: «Мы рады приветствовать Rakuten в Ferrari. Это возможность объединить два бренда с сильным глобальным присутствием и общей верой в силу инноваций.

В Rakuten создали масштабную цифровую экосистему и обладают технологическими возможностями, которые открывают перед нами новые способы создавать ценности за пределами гоночной трассы.

Мы с нетерпением ждём начала сотрудничества в 2027 году и хотим вместе изучить возможности, которые это сотрудничество может создать для обеих компаний и наших сообществ по всему миру».