Главная Новости Ferrari Ferrari объявила о заключении нового спонсорского соглашения
Новости

Ferrari объявила о заключении нового спонсорского соглашения

Ferrari объявила о сотрудничестве с Rakuten: с 2027 года японская компания станет телекоммуникационным партнёром команды Формулы-1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.09.2026, 11:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

В Ferrari сообщили о начале многолетнего сотрудничества с японской компанией Rakuten. С 1 января 2027 года Rakuten станет партнёром команды Формулы 1 в сфере телекоммуникаций и электронной коммерции.

Компании намерены совместно реализовывать проекты не только в Формуле 1. Rakuten сможет использовать глобальную платформу чемпионата для развития новых деловых связей, презентации технологических решений и поиска возможностей для сотрудничества в различных областях.

Лоренцо Джорджетти, коммерческий директор гоночного подразделения Ferrari: «Мы рады приветствовать Rakuten в Ferrari. Это возможность объединить два бренда с сильным глобальным присутствием и общей верой в силу инноваций.

В Rakuten создали масштабную цифровую экосистему и обладают технологическими возможностями, которые открывают перед нами новые способы создавать ценности за пределами гоночной трассы.

Мы с нетерпением ждём начала сотрудничества в 2027 году и хотим вместе изучить возможности, которые это сотрудничество может создать для обеих компаний и наших сообществ по всему миру».

Источник

Ferrari (1028)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация