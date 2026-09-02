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В Ferrari обсудили с пилотами стратегию на Гран-при в Зандфорте

Фредерик Вассёр рассказал о часовом разговоре с Хэмилтоном и Леклером после Гран При Нидерландов, где Ferrari объяснила спорные стратегические решения.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.09.2026, 14:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В интервью La Gazzetta dello Sport руководитель Ferrari Фредерик Вассёр сообщил, что в понедельник после Гран При Нидерландов провёл часовой телефонный разговор с Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером. Во время беседы он объяснил стратегические решения, вызвавшие недовольство гонщиков.

Фредерик Вассёр: «Всегда сложно управлять чемпионами на трассе, поскольку они выступают на пике своих возможностей и всегда нацелены на победу. Ситуация становится действительно сложной, когда вы не можете чётко обсудить всё со своими гонщиками, а у нас такой проблемы нет.

В понедельник после гонки у нас состоялся часовой телефонный разговор с Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером, в ходе которого мы четко объяснили стратегию, причины принятых решений, и к концу разговора закрыли вопрос, сосредоточившись на Монце.

Мне больше нравится такой подход, когда мы можем всё обсудить, чем каждый будет держать всё в себе, что в итоге может привести к гораздо худшим последствиям».

Источник

Фредерик Вассёр (167)Ferrari (1004)

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