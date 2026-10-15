Ferrari готовит новинки к этапу в Остине

На Гран При США в Остине команда Ferrari, как ожидается, представит четвёртую в сезоне версию аэродинамического обвеса. Обновления должны повысить эффективность машины и уменьшить её вес.

В состав пакета войдут новое днище, изменённые боковые понтоны и доработанные элементы кузова. Переднее и заднее антикрылья серьёзных изменений не получат — команда ограничится стандартной настройкой под необходимый уровень прижимной силы.

Это станет последним крупным обновлением для SF-26. После его внедрения Ferrari полностью сосредоточится на разработке машины 2027 года.