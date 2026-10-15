Главная Новости Ferrari Ferrari готовит новинки к этапу в Остине
Новости

Ferrari готовит новинки к этапу в Остине

Ожидается, что Ferrari представит на Гран При США в Остине четвёртую версию обвеса SF-26: новое днище и боковые понтоны снизят вес и повысят эффективность.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.10.2026, 12:12·1 мин
single
Фото: F1news.ru

На Гран При США в Остине команда Ferrari, как ожидается, представит четвёртую в сезоне версию аэродинамического обвеса. Обновления должны повысить эффективность машины и уменьшить её вес.

В состав пакета войдут новое днище, изменённые боковые понтоны и доработанные элементы кузова. Переднее и заднее антикрылья серьёзных изменений не получат — команда ограничится стандартной настройкой под необходимый уровень прижимной силы.

Это станет последним крупным обновлением для SF-26. После его внедрения Ferrari полностью сосредоточится на разработке машины 2027 года.

Источник

Ferrari (1070)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
СтатьиНовости

ESTEO MX: официальная премьера в Москве

Редакция·17.06.2026
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация