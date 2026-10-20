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В Елабуге началось серийное производство автомобилей Sollers SF7 (СФ7)

Соллерс запустил серийное производство Sollers SF7 в Елабуге: фургоны и автобусы получили отечественный дизель, выпуск налажен по технологии полного цикла.
РедакцияР
Редакция
20.10.2026, 17:13·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Группа «Соллерс» сообщила о запуске серийного выпуска легких коммерческих автомобилей Sollers SF7 (СФ7). Производство организовано на предприятии в Елабуге по технологии полного цикла, предусматривающей сварку и окраску кузовов.

В линейку вошли цельнометаллические фургоны полной массой 5,5 тонны с кузовом объемом 16,4 куб. м, а также пассажирские автобусы, рассчитанные на перевозку до 22 человек. В стандартное оснащение автомобилей входят две подушки безопасности, ABS, ESP, мультимедийная система и кондиционер.

Sollers SF7 (СФ7) комплектуется агрегатами отечественного производства. Автомобиль получил 2,7-литровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с., уже используемый на модели SF5 (СФ5). Силовой агрегат работает совместно с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Выпуск компонентов ранее организовали на предприятиях компании в Елабуге и Заволжье при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП).

Как отмечается в сообщении компании, проект предусматривает постепенное увеличение уровня локализации модели. В дальнейшем планируется освоить производство штампованных деталей кузова, электроники, а также элементов интерьера и экстерьера.

Автомобили проходят комплексную проверку качества. Она включает испытания на линии тестов, вибростенде, воздушном и водяном стендах, а также на треке, имитирующем более 10 различных видов дорожного покрытия.

Отдельные кузова проходят неразрушающий контроль, ультразвуковую проверку сварных точек и трехкоординатный контроль геометрии. Дополнительную защиту от коррозии обеспечивает катафорезный грунт.

Председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов отметил, что запуск Sollers SF7 (СФ7) завершает формирование модельного ряда легких коммерческих автомобилей компании.

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