В Джидде стремятся "сохранить этап в календаре"

Организаторы Формулы 1 продолжают внимательно следить за обстановкой на Ближнем Востоке, чтобы принять решение относительно проведения Гран При Бахрейна и Гран При Саудовской Аравии.

Соревнования на автодромах Сахир и Джидда запланированы на 12 и 19 апреля соответственно. Как отмечают источники, в настоящий момент основным сценарием рассматривается возможная отмена обоих этапов. Эту вероятность уже обсуждали между собой Айзек Хаджар и Кими Антонелли.

В то же время, по данным Racingnews365, организаторы Гран При Саудовской Аравии продолжают переговоры с руководством Формулы 1 и прилагают все усилия для того, чтобы этап в Джидде все же состоялся.

Издание также подчеркивает, что решение о судьбе гонок тесно связано: если этап в Бахрейне не пройдет, то и соревнования в Джидде отменят. Это объясняется логистикой, так как всё оборудование должно изначально отправиться именно в Бахрейн.

Перенос обеих гонок на более поздние даты не рассматривается из-за насыщенного календаря сезона. В случае окончательной отмены этапов, чемпионат Формулы 1 впервые с 2023 года будет включать 22 Гран При.