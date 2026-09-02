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В день гонки в Монце свободных мест не останется

Гран При Италии в Монце: все билеты на воскресную гонку проданы, организаторы ждут почти 400 000 зрителей; Ferrari и Кими Антонелли претендуют на победу.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.09.2026, 10:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Организаторы Гран При Италии сообщили на презентации этапа в Милане, что воскресная гонка пройдет при полностью проданных билетах.

В презентации участвовали президент региона Ломбардия Аттилио Фонтана, президент Автомобильного клуба Италии Джеронимо Ла Русса, мэр Монцы Паоло Пилотто, исполнительный вице-председатель Pirelli Марко Тронкетти Провера и другие представители.

Джеронимо Ла Русса: «Гран При Италии — это яркое спортивное событие и возможность отметить Италию, её страсть и огромный потенциал в проведении крупных международных соревнований.

В этот уик-энд команда Ferrari претендует на победу, а 20-летний итальянец Кими Антонелли лидирует в чемпионате. Кими вырос в нашей спортивной федерации, в ACI, потом в него поверили в Mercedes, и вот он приехал на Гран При в роли лидера.

Спрос был невероятным во всех отношениях, все билеты проданы. В воскресенье на трассе не будет ни одного свободного места, а всего в этом году мы рассчитываем принять почти 400 000 человек. Это немного усложняет организацию этапа, но наполняет нас радостью и удовлетворением».

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