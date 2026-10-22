Производственная база Cadillac по выпуску двигателей откроется в декабре

Команда Cadillac проводит свой первый сезон в Формуле 1 на силовых установках Ferrari. В дальнейшем коллектив намерен перейти на двигатели собственного производства.

Президент General Motors Марк Ройсс на конференции Autosport Business Exchange в Нью-Йорке сообщил, что база для разработки и выпуска силовых установок Формулы 1 откроется 18 декабря в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Марк Ройсс: «Мы откроем наш завод по производству силовых установок в Шарлотте 18 декабря. Работа в этом направлении продвигается очень хорошо.

Мы пришли в Формулу 1 не для того, чтобы финишировать последними. Нам предстоит создать команду, разработать силовую установку и построить машину – так же, как мы это сделали в категории GTP.

Поскольку раньше мы никогда не выступали в Формуле 1, на это требуется больше времени. Нужно собрать сильную команду, найти подходящих инженеров и гонщиков, наладить работу. Это не линейный процесс – прогресс не всегда идёт равномерно.

Никто не может выигрывать каждую гонку. Когда случается неудачный день или допускаются ошибки, нужно оставлять это позади и продолжать работать над собой. Совершенствовать машину, собственные умения, физическую форму – всё, что поможет стать лучше. Нужно постоянно стремиться к совершенству.

Оба наших гонщика это понимают. Они знают, какой отдачи требует такая работа, и как нужно двигаться к цели. Честно говоря, я очень рад, что они так терпеливо относятся к нашему проекту».