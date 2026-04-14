В честь юбилея новая машина Williams получит название «FW50»

В 2027 году команда Williams отметит 50-летие со дня своей первой гонки, состоявшейся в Испании в 1977 году. В честь этого знаменательного события болид следующего поколения получит необычный индекс FW50, минуя ожидаемый FW49.

Подобная практика уже имела место в истории Williams. В 2017 году, отмечая 40-летие коллектива, инженеры также изменили последовательность индексов, перепрыгнув с FW38 сразу на FW40.

В тот период в Williams выразили надежду, что подобных пропусков индексов больше не понадобится. Однако из-за пандемии COVID-19 Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила использовать одно и то же шасси без изменений два года подряд. В результате в 2021 году автомобиль Williams получил обозначение FW43B, что отражало его преемственность от прошлогодней модели.