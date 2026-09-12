Cadillac намерен улучшить свои результаты уже в этом году.

Месяц назад Марцин Будковски был назначен новым руководителем команды Cadillac F1. В Мадриде он рассказал о первых неделях работы на этой должности.

Марцин Будковски: «Эти несколько недель были очень насыщенными. Если честно, такое ощущение, что прошло не три с половиной недели, а три с половиной месяца. Но всё идёт неплохо, я увидел в команде много хорошего, и это особенно впечатляет, учитывая, что времени на её создание было очень мало, и те условия, на которых её заявка на участие в чемпионате была одобрена и всё такое.

По словам Будковски, Cadillac пока отличается от других команд отсутствием исторического наследия. При этом внутри коллектива проходят открытые и конструктивные обсуждения по всем вопросам. Одновременно были внедрены меры, призванные ускорить формирование команды в условиях крайне сжатых сроков.

Отдельного внимания, как отметил руководитель Cadillac, требует надёжность техники. Команда сталкивается с трудностями в нескольких направлениях и пока стремится вывести производственные процессы на необходимый уровень качества, заметно отставая в этом отношении от ведущих коллективов.

Основные приоритеты на среднесрочную перспективу уже определены. Команда намерена улучшать результаты и темп, однако более подробной информацией Будковски делиться не стал.

Ещё до официального объявления о назначении Будковски поговорил с обоими гонщиками Cadillac. Серхио Перес спросил его: «Что вы собираетесь предпринять перед Зандфортом?» Поскольку до той гонки оставалась всего неделя после назначения, Будковски ответил, что ожидания пока следует сдерживать.

Сейчас сезон находится на этапе, когда основные силы и ресурсы направлены на подготовку машины для следующего года. Поэтому количество технических новинок постепенно сокращается. При этом значительная часть ресурсов была потрачена на устранение проблем с надёжностью, а не на повышение эффективности автомобиля.

Будковски отметил, что темпы модернизации техники в настоящее время не увеличиваются. Тем не менее команда, по его мнению, показала серьёзный потенциал в работе над надёжностью, производственными трудностями и качеством машины. Возможность улучшить результаты ещё в этом году сохраняется, однако главным приоритетом остаётся создание шасси для следующего сезона.

Недавно Cadillac открыла новую базу в Сильверстоуне. В минувший вторник её посетили гонщики команды, которые пообщались с техническими специалистами и остались по-настоящему впечатлены. Кроме того, в США продолжается строительство нескольких объектов. При этом слухи о скором переносе команды туда Будковски назвал необоснованными: «Однако слухи о том, что в ближайшее время команда туда перебазируется, лишены оснований».