В Cadillac считают, что трасса Марина-Бей подходит болиду MAC-26

Команда Cadillac F1 впервые в своей недолгой истории примет участие в Гран При Сингапура. При этом Серхио Перес и Валттери Боттас хорошо знакомы с городской трассой Марина-Бей.

Мексиканец стартовал в этой гонке 12 раз и почти всегда набирал очки. В 2022 году, ещё выступая за Red Bull Racing, он одержал здесь победу. Валттери выходил на старт в Сингапуре 10 раз, а его лучшим результатом стало 3-е место в гонке 2017 года — дебютном сезоне в Mercedes.

Оба гонщика обладают большим опытом и понимают, что городские трассы требуют особого подхода. На них повороты следуют один за другим, барьеры расположены близко, а уровень сцепления остаётся довольно низким. Кроме того, в Сингапуре необходимо учитывать высокие температуры и влажность, из-за которых физические нагрузки считаются одними из самых серьёзных в сезоне.

Серхио Перес: «В Сингапуре нас ждут совсем иные испытания по сравнению с теми, что мы преодолевали в Малайзии, и уик-энд обещает быть интересным. Нам предстоит быстро разобраться с поведением машины, ведь на этой трассе требуется точность пилотирования и уверенность за рулём, прежде всего потому, что стены очень близко.

Я чувствую, что в теории мы можем выступить здесь более конкурентоспособно, поэтому мне хочется поскорее понять, как наша машина реагирует на мои действия, и на что можно рассчитывать.

После Малайзии мы знаем, каким аспектам необходимо уделить повышенное внимание, и задача в том, чтобы учесть уроки, полученные на предыдущем этапе, и в дни уик-энда в Сингапуре отработать более уверенно».

Валттери Боттас: «Возвращаться в Сингапур всегда здорово, ведь это по-своему уникальная гонка, которая проходит на городской трассе в свете прожекторов. Я не раз здесь выступал, и в плане физический нагрузок кольцо Марина-Бей одно из самых сложных.

Трасса очень извилистая, стены близко, и на всём протяжении круга необходимо соблюдать максимальную концентрацию, поэтому в конце гонки ты реально чувствуешь эту усталость. Тем не менее я получаю удовольствия, когда преодолеваю эти трудности, ведь на трассе есть секции, на которых очень интересно пилотировать. Прежде всего я говорю о техничном секторе от 10-го до 13-го поворота.

По своим характеристикам сингапурское кольцо должно подходить нашей машине немного лучше, чем трасса в Малайзии, поэтому мы рассчитываем, что в этот уик-энд сможем претендовать на более высокие результаты».

Марцин Будковски, руководитель команды: «Сингапурский этап – всегда один из самых сложных в календаре как для техники, так и для команды и гонщиков в плане физических нагрузок.

После скоростной трассы в Сепанге Марина-Бей станет совсем иным испытанием, ведь это кольцо очень узкое, повороты здесь медленные, влажность высокая, стены близко, а также предстоит работать по особому графику – хотя гонка вечерняя, все продолжают придерживаться европейского времени.

Городские трассы всегда требуют от гонщика максимальной уверенности за рулём, особенно на торможениях и при атаке поребриков, поэтому мы уделим особое внимание поиску правильного баланса, постараемся добиться хорошего механического сцепления.

Гонка предстоит долгая, утомительная, автомобиль безопасности в Сингапуре почти всегда появлялся на трассе, поэтому очень важно стараться избегать неприятностей и принимать правильные решения – тогда будет шанс использовать любые появляющиеся возможности».