Cadillac заинтересовался чемпионом Формулы-3

Команда Cadillac проявляет интерес к чемпиону Формулы 3 этого сезона Уго Угочукву. По имеющейся информации, в 2027 году 19-летний уроженец Нью-Йорка может получить статус резервного гонщика и принять участие в нескольких пятничных тренировках.

В Cadillac неоднократно заявляли о желании видеть американского пилота в Формуле 1. В 2026-м команда рассчитывала на Колтора Херту, однако его дебютный сезон в Формуле 2 складывается крайне неудачно. По всей видимости, гонщик не сможет набрать необходимое количество очков для получения суперлицензии. Угочукву, напротив, благодаря чемпионству в Формуле 3 уже набрал достаточно очков для её получения.

Ранее Уго Угочукву входил в молодёжную программу McLaren, однако в 2025-м стороны прекратили сотрудничество. Чемпионский 2026-й Уго провёл без поддержки одной из команд Формулы 1. По слухам, интерес к гонщику также проявляет Red Bull, но более вероятно, что контракт с американским пилотом заключит Cadillac.

У Уго Угочукву уже есть опыт управления болидом Формулы 1. В июне 2026 года он сел за руль Alpine A524 в Монце в рамках тестов TPC, однако заезды завершились досрочно после вылета в шикане Ascari.