Cadillac представила постер к своему дебюту в Формуле-1

Команда Cadillac, только недавно заявившая о своем участии в Формуле 1, активно ищет пути привлечения внимания болельщиков. В отличие от таких автоспортивных гигантов, как Red Bull, McLaren, Mercedes, Williams и Ferrari, американский коллектив пока не располагает широкой фанатской базой.

Для популяризации своего имени Cadillac F1 решила использовать современные коммуникационные каналы. Сегодня в социальных сетях команды был опубликован первый официальный постер, подготовленный специально к предстоящему Гран При Австралии.

Автором работы стала художница из Сиднея Элизабет Ланграйтер. Её произведения уже были представлены на выставках в Нью-Йорке, Сеуле, Сингапуре и Гонконге, а в выборе художника команда, возможно, руководствовалась её интересом к спортивной тематике.

В Cadillac F1 сообщили, что к каждому этапу чемпионата мира будут выпускать новые постеры. Каждую из афиш поручат создавать художникам из страны, где проходит очередная гонка Формулы 1.

Первая работа этой уникальной серии открывает галерею. Стиль Элизабет Ланграйтер визуально близок к примитивизму, однако при детальном рассмотрении становится заметно, что объекты и фигуры на постере переданы объемно. Это создает впечатление, будто изображение является кадром из пластилинового мультфильма.