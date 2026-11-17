Накануне свои раскраски к Гран При Лас-Вегаса представили команды Aston Martin и Williams. Сегодня к ним присоединилась Cadillac.

Американская команда показала уже четвёртый вариант оформления машины в этом сезоне. Ранее в Cadillac разработали специальные раскраски для домашних этапов в Майами и Остине, а также для гонки в Сильверстоуне, которая совпала с Днём независимости США.

Новый дизайн создан под вдохновением от огней бульвара Стрип в Лас-Вегасе, по которому проходит участок городской трассы.

Фото: F1news.ru

В Cadillac отметили, что «полупрозрачный дизайн в современном технологичном стиле призван показать, что стоит за созданием команды Формулы 1 с нуля. Это также дань уважения людям, их целеустремлённости и американской изобретательности, благодаря которым этот масштабный проект стал возможным».