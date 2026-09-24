В техническом штабе Cadillac произошли перестановки

Cadillac расширила технический штаб команды, пригласив трёх опытных специалистов.

Крейг Скиннер, ранее занимавший должность главного конструктора Red Bull Racing, возглавит отдел разработки Cadillac. В его обязанности войдёт техническое руководство всеми этапами работы — от формирования концепции и развития аэродинамики до анализа и производства. Подчиняться он будет главному техническому директору Нику Честеру.

Эрик Бландин присоединился к Cadillac после 11 лет работы руководителем отдела аэродинамики в Mercedes и заместителем технического директора Aston Martin F1. В новой команде он возглавит аэродинамическую группу, отвечая за её развитие, и также будет работать под началом Ника Честера.

Тим Лиэн принесёт в Cadillac более чем десятилетний опыт работы в области аэродинамики в McLaren, а также шесть лет работы в Red Bull Racing. Он станет руководителем отдела моделирования и симуляции, подчиняясь Эрику Бландину.

Все три специалиста начнут работу в команде в ближайшие несколько месяцев.