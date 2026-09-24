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В техническом штабе Cadillac произошли перестановки

Cadillac усилила технический штаб в Формуле-1: Крейг Скиннер возглавит разработку, Эрик Бландин — аэродинамику, а Тим Лиэн — моделирование и симуляции.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.09.2026, 19:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Cadillac расширила технический штаб команды, пригласив трёх опытных специалистов.

Крейг Скиннер, ранее занимавший должность главного конструктора Red Bull Racing, возглавит отдел разработки Cadillac. В его обязанности войдёт техническое руководство всеми этапами работы — от формирования концепции и развития аэродинамики до анализа и производства. Подчиняться он будет главному техническому директору Нику Честеру.

Эрик Бландин присоединился к Cadillac после 11 лет работы руководителем отдела аэродинамики в Mercedes и заместителем технического директора Aston Martin F1. В новой команде он возглавит аэродинамическую группу, отвечая за её развитие, и также будет работать под началом Ника Честера.

Тим Лиэн принесёт в Cadillac более чем десятилетний опыт работы в области аэродинамики в McLaren, а также шесть лет работы в Red Bull Racing. Он станет руководителем отдела моделирования и симуляции, подчиняясь Эрику Бландину.

Все три специалиста начнут работу в команде в ближайшие несколько месяцев.

Источник

Cadillac F1 (259)

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