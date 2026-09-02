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В Бурятии возведут завод по производству грузовых автомобилей

В Улан-Удэ построят автомобильный завод за 12 млрд рублей: российско-китайское предприятие начнёт выпуск грузовиков на разных видах топлива в сентябре
РедакцияР
Редакция
02.09.2026, 17:12·1 мин
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Фото: Autostat.ru

На Восточном экономическом форуме, проходящем с 1 по 4 сентября во Владивостоке, заключено соглашение о создании автомобильного завода в Улан-Удэ. По данным пресс-службы правительства Бурятии, объем инвестиций в проект составит около 12 млрд рублей. Партнерами выступили ГК «Байкалавтотрак» и китайская компания «Хуаньцю Тунлянь».

На новом предприятии планируют выпускать грузовики, работающие на дизельном топливе, компримированном и сжиженном природном газе, а также на электричестве — от высоковольтных аккумуляторных батарей. Реализацию проекта разделили на два этапа, а выхода на полную мощность ожидают к 2036 году. Как выяснил «Коммерсант», первые две машины соберут уже в сентябре этого года.

Проект предусматривает создание в регионе рабочих мест и развитие сотрудничества с другими российскими компаниями, в том числе в разработке электродвигателей и аккумуляторов. Инвестор также намерен учесть социальную составляющую: при строительстве автозавода в Улан-Удэ планируется возвести выставочный центр, спортивный зал и торговый комплекс.

Источник

Производство (315)Грузовые автомобили (253)

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