В будущем Леклер займётся управлением в сфере спорта

Накануне Гран При Монако контракт Шарля Леклера с Ferrari снова продлили. В ближайшие несколько лет он продолжит выступать за итальянскую команду — по оценкам экспертов, как минимум до 2030-го.

Шарля Леклера связывает со Скудерией длительная история. В 2016-м он вошёл в молодёжную программу Ferrari, а в 2018-м при поддержке Маранелло дебютировал в Формуле 1 за Alfa Romeo Sauber. Год спустя гонщик перешёл в Ferrari и тогда же впервые завоевал поулы и одержал победы.

Сейчас Шарлю 28 лет, поэтому он ещё долго может выступать в Формуле 1. Главная цель гонщика из Монако — стать чемпионом мира вместе с Ferrari. Недавно Леклер принял участие в подкасте Beyond the Grid, где его спросили, не планирует ли он в отдалённом будущем заняться гоночным менеджментом.

«Когда-нибудь я этим займусь, точно могу сказать, – ответил Шарль. – Я уже говорил об этом с Николя Тодтом, моим менеджером – я спросил его, будет ли ему интересно, чтобы я к нему присоединился после завершения карьеры. Но пока в моих планах этого нет.

В настоящее время я на 200 процентов сосредоточен на гонках, на пилотировании, и стараюсь добиться, чтобы Ferrari побеждала. А когда эта страница будет закрыта, скорее всего я останусь в автоспорте, чтобы заняться именно этим.

Но пока особого интереса к подобному занятию у меня нет, я просто стараюсь быть самим собой… Я всегда был таким и всегда терпеть не мог, если по той или иной причине приходится быть парнем, который старается вообще всем понравится.

Это не по мне, я не стану меняться. Мне кажется, что в паддоке у меня нет врагов, поэтому никаких неприятностей это мне не доставляет».