В BMW объяснили, почему Формула-1 не представляет интереса для компании

Компания BMW покинула Формулу 1 в конце 2009 года и с тех пор не предпринимала попыток вернуться в чемпионат. В результате мюнхенцы остаются единственным представителем большой «немецкой тройки», не представленным в мировом первенстве. При этом BMW сохраняет масштабную гоночную программу и успешно участвует в различных сериях, включая гонки на выносливость.

Глава подразделения BMW M Франк ван Меел объяснил отсутствие интереса к Формуле 1 тем, что технологические решения из чемпионата практически невозможно перенести в серийные автомобили.

«На наш взгляд, Формула 1 слишком далека от серийных автомобилей. Это скорее отдельная лаборатория, а технологии, которые там используются, не так и просто перенести в серийные автомобили, – приводит слова ван Меела немецкое издание Motor1. – Если бы мы пришли в Формулу 1, то получили бы фактически отдельное технологическое подразделение, никак не связанное с остальной компанией.

Конечно, нашим клиентам и болельщикам нравится Формула 1, но им также интересны гонки, которые напрямую связаны с серийными автомобилями. В этом и заключается сама M-философия – переносить технологии из автоспорта в дорожные машины. Формула 1 просто не соответствует этому подходу.

Гонки на выносливость FIA WEC и IMSA хорошо соответствуют нашей философии благодаря прямому переносу технологий. Например, M Concept New Class получил некоторые решения от M4 GT3, включая капот и диффузор, оптимизированные для улучшения аэродинамики. Оформление световых элементов концепта также разработано на основе решений, использованных на нашем прототипе LMDh.

При этом есть и прямой перенос технологии силовых установок. В автоспорте мы используем гибридный двигатель V8, и такие же V8 с гибридной системой устанавливаются на модели M5 и XM. В некоторых случаях над этими силовыми установками работают одни и те же инженеры.

Благодаря этим гоночным сериям мы можем быстрее проверять отдельные решения и доводить их до состояния, близкого к серийному производству».