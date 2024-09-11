Скоро в российском автосегменте будут нанесены два удара – сколько времени осталось до серьезного повышения цен

Автомобильный рынок может столкнуться с изменениями в октябре—ноябре, если Центральный банк России повысит ключевую ставку на сентябрьском заседании. По мнению пресс-службы ГК "Автодом", стоимость финансирования бизнеса и автомобилей может вырасти из-за увеличения стоимости кредитов. Производители автомобилей, возможно, примут меры поддержки покупателей, включая субсидирование автокредитов, чтобы смягчить последствия повышения ключевой ставки.

Николай Иванов из Группы компаний "Рольф" утверждает, что увеличение цен на автомобили неизбежно. Он отмечает, что рынок уже начал нагреваться из-за ожиданий повышения утильсбора и ставки Центробанка РФ, что стимулирует спрос и увеличивает стоимость машин.

Согласно Николаю Иванову, в сентябре—октябре 2024 года компании с российскими франшизами смогут удерживать цены, но в ноябре стоит ждать значительного роста цен.

Национальный автомобильный союз прогнозирует, что увеличение утильсбора может привести к росту цен на новые автомобили на 10–20%, включая как китайские, так и "Лада". Если действия Центробанка и курс валют не оказывают должного воздействия на инфляцию, к началу следующего года цены на машины могут возрасти почти на треть.

Ренат Тюктеев из АГ "Авилон" считает, что стоимость новых автомобилей вскоре увеличится. Даже при амбициях китайских автопроизводителей, цены будут подниматься, несмотря на попытки сдерживания роста.

Новые автомобили обещают подорожать осенью, начиная с увеличения цен на автомобили среднего ценового сегмента на примерно 180 тыс. рублей в текущем месяце. Это также может повлиять на цены на подержанные модели, что, в свою очередь, замедлит темпы роста рынка.

По словам Николая Иванова, важно, чтобы игроки рынка контролировали соотношение склада и продаж, используя текущую ситуацию для поднятия цен, а не их снижения.