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В Барселоне подошёл к концу первый день тестирования шин

В Барселоне завершился первый день тестов шин Pirelli 2027 для Формулы 1: Леклер показал лучшее время, Cadillac остановили из-за поломки.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.06.2026, 19:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

В Барселоне во вторник завершился первый день тестовых заездов прототипов шин Pirelli, которые готовят к сезону 2027 года. В испытаниях на трассе приняли участие команды Ferrari, Aston Martin и Cadillac.

Американский гонщик Джек Кроуфорд, представляющий Aston Martin, оказался самым активным участником сессии, преодолев 146 кругов. Его лучшее время на круге составило 1:23.709 секунды. Между тем, Шарль Леклер, выступая за Ferrari, сумел проехать 134 круга и показал лучший результат дня — 1:16.619 секунды.

Тесты для команды Cadillac завершились досрочно. Проблемы с техникой не позволили коллективу продолжить работу на трассе. Гуаньюй Чжоу, который пилотировал болид, успел преодолеть 54 круга и зафиксировал время 1:21.543 секунды.

В среду испытания шин Pirelli продолжатся, однако участие примут только две команды. За рулём Cadillac вновь выйдет Гуаньюй Чжоу, а место Шарля Леклера в Ferrari займёт его младший брат Артур Леклер.

Источник

Aston Martin (558)Шарль Леклер (266)Ferrari (892)Pirelli (163)Гуаньюй Чжоу (65)Cadillac F1 (195)

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