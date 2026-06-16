В Барселоне подошёл к концу первый день тестирования шин

В Барселоне во вторник завершился первый день тестовых заездов прототипов шин Pirelli, которые готовят к сезону 2027 года. В испытаниях на трассе приняли участие команды Ferrari, Aston Martin и Cadillac.

Американский гонщик Джек Кроуфорд, представляющий Aston Martin, оказался самым активным участником сессии, преодолев 146 кругов. Его лучшее время на круге составило 1:23.709 секунды. Между тем, Шарль Леклер, выступая за Ferrari, сумел проехать 134 круга и показал лучший результат дня — 1:16.619 секунды.

Тесты для команды Cadillac завершились досрочно. Проблемы с техникой не позволили коллективу продолжить работу на трассе. Гуаньюй Чжоу, который пилотировал болид, успел преодолеть 54 круга и зафиксировал время 1:21.543 секунды.

В среду испытания шин Pirelli продолжатся, однако участие примут только две команды. За рулём Cadillac вновь выйдет Гуаньюй Чжоу, а место Шарля Леклера в Ferrari займёт его младший брат Артур Леклер.