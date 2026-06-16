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В Барселоне стартовали испытания шин Pirelli с тремя командами

В Барселоне стартовали тесты шин Pirelli для сезона Формулы 1 2027 с участием Ferrari, Cadillac и Aston Martin, а также молодых гонщиков команд.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.06.2026, 12:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Во вторник в Барселоне стартовали двухдневные тесты шин Pirelli, предназначенных для сезона 2027 года. В испытаниях принимают участие три коллектива: Ferrari, Cadillac и Aston Martin.

В составе Ferrari оба дня за рулём должен провести Шарль Леклер. В то же время в командах Cadillac и Aston Martin тестовую программу выполняют резервные гонщики. В частности, за рулём Cadillac работает Гуаньюй Чжоу, а за Aston Martin выступает Джек Кроуфорд.

После завершения шинных тестов Ferrari останется в Барселоне ещё на один день. В четверг команда планирует провести дополнительные заезды с прошлогодней машиной SF-25 по программе TPC. За рулём болида окажется Рафаэль Камара, которого в данный момент считают самым перспективным представителем Гоночной академии Ferrari.

Для бразильского гонщика этот тест станет уже вторым опытом управления машиной Формулы 1. Первая подобная сессия для Камары прошла в мае на трассе Хунгароринг в Венгрии. В паддоке уже распространяются слухи, что в Ferrari рассматривают возможность перехода Рафаэля в Формулу 1 в следующем году и начинают его подготовку к возможному дебюту.

Источник

Aston Martin (558)Шарль Леклер (266)Ferrari (892)Pirelli (163)Гуаньюй Чжоу (65)Джек Кроуфорд (9)Cadillac F1 (195)

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