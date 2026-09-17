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В Баку Леклеру может грозить штраф

Шарль Леклер может получить штраф в Баку за замену пятой силовой установки Ferrari и стартовать с последних мест из-за превышения лимита двигателей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.09.2026, 12:13·2 мин
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Фото: F1news.ru

На следующей неделе в Баку Шарль Леклер может получить штраф из-за замены силовой установки.

Начиная с Гран При Италии, Ferrari использует модернизированную силовую установку версии ADUO2. По сравнению с ADUO1 она позволяет примерно на две десятых сократить время прохождения круга.

Во время гонки в Монце Шарль попал в серьёзную аварию. Рентгеновское исследование, проведённое на базе в Маранелло, подтвердило, что двигатель с ADUO2 можно восстановить и использовать повторно. Однако регламент запрещает инженерам запускать двигатель отдельно от машины, чтобы проверить его состояние.

На Гран При Испании Леклер выступал на старой силовой установке с ADUO1. На городской трассе более мощная версия не требовалась, однако в ближайших гонках монегаск получит новую силовую установку с доработками ADUO2. Пострадавший в Монце двигатель он будет использовать на тренировках до конца сезона.

После Гран При Испании руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр в интервью Canal+ намекнул на необходимость установки пятого двигателя при четырёх разрешённых: «Посмотрим, когда нам придётся смириться со штрафом за замену двигателя у Шарля, но Баку — подходящее место для такой замены».

Если силовую установку заменят, Шарль получит штраф и начнёт гонку с последних мест.

Источник

Шарль Леклер (308)Ferrari (1028)

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