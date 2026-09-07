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В августе в Россию импортировали свыше 80 тысяч легковых автомобилей

Импорт легковых автомобилей в Россию в августе 2026 года составил 80,6 тыс. машин: новых ввезли больше, а подержанных — меньше, чем годом ранее.
РедакцияР
Редакция
07.09.2026, 13:32·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В августе 2026 года в Россию ввезли 80,6 тыс. легковых автомобилей — новых и подержанных. Такие данные в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка» представили эксперты агентства «АВТОСТАТ», сославшись на информацию АО «ППК»*.

В июле объем импорта легковых машин достиг максимального значения в текущем году — 94,9 тыс. шт. Однако в августе поставки сократились по сравнению с предыдущим месяцем. При этом относительно августа 2025-го импорт новых автомобилей вырос на 29%, до 37,7 тыс. шт., а подержанных — снизился на 6%, до 42,9 тыс. шт.

Основным поставщиком новых автомобилей остается Китай. В августе на его долю пришлось 72,5% импорта. Далее в рейтинге расположились Киргизия с долей 16,2% и Япония — 3,2%. Среди брендов лидирует Changan, а наиболее востребованной импортируемой моделью стал кроссовер Geely Cityray.

Подержанные автомобили традиционно чаще всего поступают в Россию из Японии. В конце лета эта страна обеспечила 55,8% поставок. В ТОП-3 также вошли Китай и Южная Корея, на которые пришлось 29,1% и 7,3% соответственно. Лидером среди марок стала Toyota, а первое место среди моделей заняла Toyota Corolla.

Фото: АВТОСТАТ

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