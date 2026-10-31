Компания Audi вновь получила денежный штраф.

В пятницу Audi получила штраф в размере 7500 евро. Причиной стал забытый на машине Фреди Слейтера вентилятор, из-за чего автомобиль выпустили на трассу в небезопасном состоянии. Позже команду также наказали за нарушение процедуры обслуживания машины в боксах.

Нарушение произошло после того, как во время второй тренировки с машины Бортолето сняли днище. Деталь перенесли в другую часть боксов и накрыли полотном. Ещё одним полотном закрыли сам автомобиль, ограничив обзор для камер FIA.

Представитель команды признал нарушение. Он объяснил, что его главной причиной стала конфигурация выделенных Audi боксов: они разделены помещением, где находился другой персонал. Поэтому днище накрыли полотном при переносе через зону, доступную для обзора посторонних лиц.

Стюарды приняли объяснения команды, однако не нашли оснований для исключения из правил. В итоге Audi назначили денежный штраф в размере 5000 евро.