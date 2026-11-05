В Audi представили дизайн автомобиля для Бразилии

Перед началом уик-энда в Сан-Паулу команда Audi показала специальную раскраску автомобиля, подготовленную для бразильского этапа.

Фото: F1news.ru

«В основе лежит геометрический узор Piso Paulista, вдохновленный характерным дизайном тротуарной плитки Сан-Паулу. Общая визуальная концепция связывает разработанную Revolut раскраску с гоночными комбинезонами и оформлением боксов, распространяясь на машины, гонщиков и всё окружение гоночного уик-энда команды», – сообщает пресс-служба Audi.

Габриэль Бортолето и Нико Хюлкенберг в ходе уик-энда также будут выступать в гоночных комбинезонах с этим узором.