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Audi разработала специальную ливрею для Сингапура

Команда Audi представила специальную раскраску R26 к Гран При Сингапура: оттенок Titanium Silver Grey и узор Перанакан украсят болиды в первой ночной гонке команды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.10.2026, 15:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Audi представила специальную раскраску машин к Гран При Сингапура.

Дизайн Audi R26, подготовленный для первой ночной гонки команды в Формуле 1, объединяет динамичный цвет Titanium Silver Grey и традиционный узор культуры Перанакан.

При разработке окраски в Audi вдохновлялись переходом Сингапура от дневного света к сумеркам и ночным огням. На основе Titanium Silver Grey создали особый оттенок, который под прожекторами автодрома приобретает глубину и меняется по мере движения R26 по трассе.

Фото: F1news.ru

Традиционный узор Перанакан на заднем антикрыле и боковых обтекателях отсылает к культурному наследию Сингапура. При этом в оформлении сохранены чёткие геометрические линии, характерные для традиционной гоночной раскраски команды.

Та же стилистика использована в раскраске гоночных комбинезонов Нико Хюлкенберга и Габриэля Бортолето.

Источник

Audi (356)

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