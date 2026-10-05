Audi разработала специальную ливрею для Сингапура

Команда Audi представила специальную раскраску машин к Гран При Сингапура.

Дизайн Audi R26, подготовленный для первой ночной гонки команды в Формуле 1, объединяет динамичный цвет Titanium Silver Grey и традиционный узор культуры Перанакан.

При разработке окраски в Audi вдохновлялись переходом Сингапура от дневного света к сумеркам и ночным огням. На основе Titanium Silver Grey создали особый оттенок, который под прожекторами автодрома приобретает глубину и меняется по мере движения R26 по трассе.

Фото: F1news.ru

Традиционный узор Перанакан на заднем антикрыле и боковых обтекателях отсылает к культурному наследию Сингапура. При этом в оформлении сохранены чёткие геометрические линии, характерные для традиционной гоночной раскраски команды.

Та же стилистика использована в раскраске гоночных комбинезонов Нико Хюлкенберга и Габриэля Бортолето.