Audi объявила о новом техническом поставщике

В Audi сообщили о начале сотрудничества с компанией Öhlins, которая стала техническим поставщиком команды.

В рамках партнерства стороны будут совместно разрабатывать и тестировать амортизаторы, а также работать над их характеристиками. Это сотрудничество станет продолжением многолетних связей Öhlins и Audi в автоспорте.

Стефано Баттистон, коммерческий директор команды Audi: «Мы рады официально оформить сотрудничество с Öhlins, которая за последнее десятилетие накопила большой опыт в автоспорте. Нас объединяет стремление к высокому уровню инженерной работы, технической точности и максимальным результатам. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества».