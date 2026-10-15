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Audi объявила о новом техническом поставщике

Audi объявила о сотрудничестве с Öhlins: компания стала техническим поставщиком команды. Партнёры совместно разработают и испытают амортизаторы.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.10.2026, 14:52·1 мин
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Фото: F1news.ru

В Audi сообщили о начале сотрудничества с компанией Öhlins, которая стала техническим поставщиком команды.

В рамках партнерства стороны будут совместно разрабатывать и тестировать амортизаторы, а также работать над их характеристиками. Это сотрудничество станет продолжением многолетних связей Öhlins и Audi в автоспорте.

Стефано Баттистон, коммерческий директор команды Audi: «Мы рады официально оформить сотрудничество с Öhlins, которая за последнее десятилетие накопила большой опыт в автоспорте. Нас объединяет стремление к высокому уровню инженерной работы, технической точности и максимальным результатам. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества».

Источник

Audi (361)

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