В Audi экспериментировали с различными настройками

Во второй тренировке в Остине Габриэль Бортолето занял одиннадцатое место. Пилот Audi отметил, что штраф за замену компонентов силовой установки вынудит его изменить подход к подготовке к квалификации и гонке.

Нико Хюлкенберг продолжил работу с настройками и завершил сессию на восемнадцатой позиции.

Габриэль Бортолето (11-й): «В целом обычная пятница без особых проблем. Обе тренировки получились спокойными, у нас неплохой темп, и удалось собрать достаточно информации о поведении машины на этой трассе.

Конечно, штраф и потеря позиций на старте меняют ситуацию на оставшуюся часть уик-энда, ведь я уже знаю, что стартовать придётся в конце пелотона. Обидно, особенно когда у машины хороший темп, но таковы гонки. Я по-прежнему уверен, что мы сможем хорошо поработать и выжать максимум в квалификации».

Нико Хюлкенберг (18-й): «Пятничные тренировки прошли довольно спокойно и без особых проблем. В первой и второй тренировках мы опробовали несколько вариантов настроек и кое-что для себя прояснили. Теперь нужно проанализировать собранные данные и подготовиться к субботней квалификации.

Как обычно, в середине пелотона очень плотная борьба. Надеюсь, мы сможем побороться за хорошую стартовую позицию».